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20.06.2019, 15:58

В полиции сообщили подробности об убийстве Даши Лукьяненко

В полиции сообщили подробности об убийстве Даши Лукьяненко - Фото
Скриншот с видео

Свидетельства, собранные полицией, дают основания требовать для подозреваемого пожизненного лишения свободы

В деле об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко полиция предъявила 22-летнему злоумышленнику подозрение по четырем статьям УК. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

По его словам, перед совершением преступления подозреваемый ходил на рынок, где покупал продукты именно у мамы Даши.

"После этого он дождался, когда ребенок пошел на танцы, затащил ее в свой дом, где раздел ребенка, пытался ее изнасиловать. После того, как получил отпор, он своими руками ее задушил и, как мы подозреваем, нанес повреждения одним из предметов – ножом или шилом", - рассказал Бех.

По словам полицейского, подозреваемый сознался в попытке изнасилования.

Бех отметил, что мужчина убил девочку почти сразу. После этого он скотчем связал ей ноги, надел на голову пакет и тоже перевязал его скотчем, а также привязал к ногам камни.

Тело ребенка злоумышленник опустил в выгребную яму через отверстие в туалете, что дало основания полиции инкриминировать ему статью о надругательстве над телом.

Задержанному инкриминируют похищение малолетней (ч.2 с.146 УК), покушение на изнасилование малолетней (ч.4 ст. 152 УК), убийство малолетнего ребенка совмещенное с изнасилованием (пп.2, 10 ч.2 115 УК) и надругательство над телом (ст.297 УК).

Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что свидетельства, собранные полицией, дают основания требовать для подозреваемого максимального наказания - пожизненного лишения свободы, передает Укринформ.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки.

Подозреваемый - 22-летний Николай, житель села Ивановка Одесской области – задержан.

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Теги: одесса, изнасилование, убийство, даша лукьяненко
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