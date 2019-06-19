В Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки

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В селе Ивановка Одесской области на территории одного из домовладений правоохранители нашли тело пропавшей неделю назад 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Тело выявили в ходе неотложного обыска, говорят в полиции.

Сейчас полицейские пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После этого будут проведены судмедэкспертиза и опознание родственниками.

Владельца дома доставили в отделение полиции для допроса, сообщили в полиции.

Как сообщали в одесском главке ранее, 13 июня Дарья пошла на танцевальный кружок и не вернулась.

Ранее в Одесской области сотрудник полиции избил дубинкой пассажира автомобиля, который полиция остановила за нарушение правил дорожного движения.