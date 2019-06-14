Одесский полицейский избил пассажира авто дубинкой: видео

В Одесской области сотрудник полиции избил дубинкой пассажира автомобиля, который полиция остановила за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Видео инцидента было опубликовано на сайте YouTube вчера, 13 июня.

Сегодня в полиции отреагировали на происшествие.

Там сообщили, что на видео зафиксирован сотрудник патрульной полиции Белгород-Днестровского отдела.

В одесском главке изложили свою версию инцидента. Там говорят, что полицейские остановили автомобиль, водитель которого нарушил ПДР.

"Между одним из правоохранителей и пассажиром авто возник конфликт, в ходе которого полицейский нанес мужчине несколько ударов дубинкой. По этому поводу гражданин обратился в медицинское учреждение и местный отдел полиции", - сказано в сообщении.

На видео зафиксировано, как полицейский говорит пассажиру: "Иди сюда". После этого правоохранитель сам подходит к мужчине и начинает его бить дубинкой. Тот пытается убежать, но полицейский догоняет его, валит на землю и продолжает избивать. При этом правоохранитель нецензурно выражается.

Назначена служебная проверка. Полицейский на время ее проведения отстранен от службы. После окончания проверки материалы буду направлены в ГБР, сообщили в полиции.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд.