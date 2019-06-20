Убийство Даши Лукьяненко: что известно о подозреваемом - фото

Дарья Лукьяненко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Подозреваемый в жутком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения. Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, за эти дни была "проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня 2019 года".

"Мы опросили более 2000 жителей поселка, мы провели обзор тысячи квадратных метров местности. Мы все вместе прожили эти пять дней активных поисков ребенка с надеждой найти ее живой, но сегодня мы понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения", - подчеркнул Аброськин.

По информации местного издания Крапка, под подозрением – 22-летний Николай, житель села Ивановка Одесской области. Его вчера допросили в местном отделении полиции, в доме, рядом с которым в последний раз видели Дашу живой. В нем живет семья предпринимателей, которые торгуют на местном рынке рядом с точкой мамы Даши.

Николай (фото - facebook.com/поисковая группа "Маяк")

Мама подозреваемого принимала активное участие в поиска и была одной из главных активисток, которые искали Дашу.

"К ним несколько раз приходили полицейские с осмотром, родители не препятствовали. Разрешали все изучать в доме и дворе", - отмечается в сообщении.

По их словам, в то время, когда пропала Даша, их сын принимал душ, а потом играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках. В селе говорят, что парень увлекался компьютером, жил как затворник, фактически не выходил из дома.

"На вид он обычный парень, не высокий, среднего роста и телосложения. Несколько лет нигде не работал. Последняя работа – сезонная", - говорится в сообщении. Жители Ивановки сообщили, что из последнего заработка Николай заработал приличные деньги, часть отдал родителям, часть потратил себе на одежду.

К дому подозреваемого привели собаки, там же перестал работать мобильный телефон девочки, и соседи слышали детский крик.

Полицейские допросили подозреваемого, он сознался, что сначала душил девочку в коридоре, а потом раздел. Сексуального насилия по отношению к Даше он не совершал. Тело ребенка он бросил в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Девочку почти целую неделю искали полиция, волонтеры и неравнодушные люди.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки.