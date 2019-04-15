Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.04.2019, 14:47

В Украине представили законопроект о кастрации педофилов

В Украине представили законопроект о кастрации педофилов - Фото
Ребенок (фото - pixabay.com)

Авторы документа убеждены, что химическая кастрация - это единственное средство, которое имеет доказанную эффективность

Реклама
Реклама

В Украине представили доработанный законопроект о химической кастрации осужденных за сексуальное насилие над детьми, которым, кроме кастрации, предлагается создать реестр таких осужденных и увеличить срок наказания для них. Об этом шла речь на пресс-конференции авторов документа, сообщает УНИАН.

Так, за изнасилование ребенка предлагается ввести наказание в виде заключения от 12 до 15 лет, а за повторное - пожизненное лишение свободы.

Реклама

Один из авторов законопроекта юрист-криминолог, преподаватель Национальной школы судей Анна Маляр считает, что люди, которые насилуют и развращают детей, в отличие от других преступников, не подлежат исправлению.

Реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера против детей, будет закрытым. Информация в него будет вноситься только после обвинительного приговора суда.

Депутат Мустафа Найем, соавтор законопроекта, пояснил, что химическая кастрация является не наказанием, а добровольным мероприятием медицинского характера, который человек будет выбирать самостоятельно.

По его словам, осужденный только после 9 лет отбывания наказания может обратиться с просьбой о проведении процедуры.

"Сначала он получает экспертное заключение о своей болезни, а затем суд решает, стоит ли ему делать эту процедуру", - сказал Найем.

Другой соавтора законопроекта, директор госучреждения Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины Сергей Шум утверждает, что химическая кастрация - это единственное средство, которое имеет доказанную эффективность. Вместе с тем, отметил он, эта процедура имеет также побочные эффекты, поэтому человек сам должен принимать такое решение.

Соавторы законопроекта выразили надежду, что профильный комитет уже на следующей неделе рассмотрит законопроект, а Рада примет его ко Дню защиты детей 1 июня.

В Польше в январе 2018 года открыли часть реестра с именами, фотографиями и другими персональными данными педофилов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: насилие, законопроект, педофилия, кастрация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 