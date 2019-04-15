В Украине представили законопроект о кастрации педофилов

Ребенок (фото - pixabay.com)

В Украине представили доработанный законопроект о химической кастрации осужденных за сексуальное насилие над детьми, которым, кроме кастрации, предлагается создать реестр таких осужденных и увеличить срок наказания для них. Об этом шла речь на пресс-конференции авторов документа, сообщает УНИАН.

Так, за изнасилование ребенка предлагается ввести наказание в виде заключения от 12 до 15 лет, а за повторное - пожизненное лишение свободы.

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Один из авторов законопроекта юрист-криминолог, преподаватель Национальной школы судей Анна Маляр считает, что люди, которые насилуют и развращают детей, в отличие от других преступников, не подлежат исправлению.

Реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера против детей, будет закрытым. Информация в него будет вноситься только после обвинительного приговора суда.

Депутат Мустафа Найем, соавтор законопроекта, пояснил, что химическая кастрация является не наказанием, а добровольным мероприятием медицинского характера, который человек будет выбирать самостоятельно.

По его словам, осужденный только после 9 лет отбывания наказания может обратиться с просьбой о проведении процедуры.

"Сначала он получает экспертное заключение о своей болезни, а затем суд решает, стоит ли ему делать эту процедуру", - сказал Найем.

Другой соавтора законопроекта, директор госучреждения Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины Сергей Шум утверждает, что химическая кастрация - это единственное средство, которое имеет доказанную эффективность. Вместе с тем, отметил он, эта процедура имеет также побочные эффекты, поэтому человек сам должен принимать такое решение.

Соавторы законопроекта выразили надежду, что профильный комитет уже на следующей неделе рассмотрит законопроект, а Рада примет его ко Дню защиты детей 1 июня.

В Польше в январе 2018 года открыли часть реестра с именами, фотографиями и другими персональными данными педофилов.