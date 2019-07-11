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11.07.2019, 16:27

Рада приняла закон о принудительной кастрации педофилов

Рада приняла закон о принудительной кастрации педофилов - Фото
Фото: depositphotos.com

Законом предусмотрено также создание публичного реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних

Верховная Рада в целом приняла законопроект №6449 о введении принудительной химической кастрации в качестве наказания за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

За законопроект проголосовали 247 депутатов.

Закон авторства Олега Ляшко предлагает внести правки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание с применением принудительной химической кастрации.

Наказание заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов с целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Процедура не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

Также предлагается установить за лицами, освобожденными после отбывания наказания за сексуальные преступления против детей, пожизненный административный надзор.

Законом предусмотрено также создание публичного реестра лиц, осужденных за такие преступления.

Кроме того документ ужесточает санкцию за изнасилование группой или несовершеннолетнего лица - с 12 до 15 лет лишения свободы. Развращение лица до 16 лет будет караться только лишением свободы до 5 лет.

Альтернативный законопроект, предполагающий добровольную кастрацию, парламент принял в первом чтении.

 

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Теги: олег ляшко, педофилия, кастрация
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