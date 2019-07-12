Супрун пояснила, чем плох закон о химической кастрации

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина станет первым государством мира, которое будет использовать химическую кастрацию в качестве наказания. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Педофилия действительно является психическим заболеванием. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения", - пишет Супрун.

Она утверждает, что не у всех, кто совершает сексуальное насилие над детьми, есть это заболевание.

"Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию наказанием для всех людей, которые совершили преступление сексуального характера над несовершеннолетними", - добавляет руководитель Минздрава.

Также она заявила, что открытые реестры осужденных "только навредят жертвам насилия, поскольку большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях".

"Американский опыт показывает, что матери отказываются сообщать о преступлениях из-за публичности. Они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр", - пишет Супрун.

Вчера, 11 июля, Рада приняла закон о принудительной химической кастрации за сексуальное насилие над детьми.

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