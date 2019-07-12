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12.07.2019, 12:21

Замглавы Нацполиции поддержал закон о принудительной кастрации

Замглавы Нацполиции поддержал закон о принудительной кастрации - Фото
Константин Бушуев (скриншот с видео)

"Инициатива правильная, ее нужно внедрять", - сказал Константин Бушуев

Заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев поддержал принятый вчера Верховной Радой законопроект о принудительной химической кастрации за сексуальные преступления против детей. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

На вопрос ведущей, поможет ли внедрение принудительной химической кастрации за сексуальные преступления против детей сократить количество таких преступлений, он ответил: "Поможет ли? Да, поможет. Но это уже реакция. Я бы говорил об устранении причин и условий".

Он отметил необходимость проведения просветительской работы с детьми о правилах поведения со взрослыми.

"Инициатива правильная, ее нужно внедрять, но кроме введения этой инициативы мы должны работать на уровне формирования совершенно новых правил поведения", — сказал Бушуев.

Вчера Верховная Рада в целом приняла законопроект №6449 о введении принудительной химической кастрации в качестве наказания за сексуальные преступления против несовершеннолетних и создание открытого списка осужденных за такие преступления.

При этом альтернативный проект, предполагающий добровольную кастрацию и закрытый список, депутаты поддержали только в первом чтении.

Некоторые правозащитники и юристы жестко раскритиковали принятый закон о принудительной кастрации.

К примеру, юрист-криминолог Анна Маляр считает, что закон повредит жертвам сексуального насилия и грубо нарушает фундаментальные права человека, Конституцию и международные нормы. Она детально изложила свои претензии в Facebook.

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Теги: педофилия, кастрация, Константин Бушуев
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