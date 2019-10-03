Судебная реформа Зеленского: в Евросоюзе обеспокоены

Правосудие (фото - pixabay.com)

В Евросоюзе поддержали генсекретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, которая раскритиковала законодательные инициативы по судебной реформе в Украине. Об этом сообщил в Twitter глава делегации ЕС в Украине посол Матти Маасикас.

"Сильное заявление Марии Пейчинович-Бурич о некоторых вопросах судебной реформы в Украине. ЕС разделяет обеспокоенность относительно европейских стандартов. Мы готовы к диалогу о законопроект №1008", - написал посол.

1 октября Пейчинович-Бурич в письме к министру иностранных дел Вадимe Пристайко выразила обеспокоенность законодательными предложениями по проведению судебной реформы в Украине, которые могут ограничить независимость судопроизводства.

Генсек СЕ отметила, что текст законопроекта вводит широкомасштабные изменения, которые могут привести к значительным последствиям для независимости судебной системы, в особенности, по статусу, квалификационным требованиям к судьям и связанным с этим процедурам.

12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект №1008 о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности органов судейского управления. Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о судоустройстве и статусе судей, об очистке власти и о Высшем совете правосудия.

Читайте также: Пленум Верховного суда выступил против законопроекта Зеленского