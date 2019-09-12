Верховная Рада начала судебную реформу

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1008 об органах судейского управления.

"За" проголосовали 238 депутатов, "против" - 54, воздержались - 46, не голосовали - 49.

Законопроект поддержала фракция Слуга народа, против голосовали ОПЗЖ, Европейская солидарность и Голос.

В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного Суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

Сегодня Верховная Рада IX созыва впервые не смогла принять законопроект: не хватило голосов для отмены действия актов времен СССР.

Утром Рада приняла в первом чтении законопроект о Плане обороны Украины и в третий раз отсрочила штрафы для евробляхеров .

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