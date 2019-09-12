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Верховная Рада начала судебную реформу

Верховная Рада начала судебную реформу - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 17:31

Состав Верховного суда может быть сокращен вдвое

Верховная Рада приняла в первом чтении  законопроект 1008 об органах судейского управления.

"За" проголосовали 238 депутатов, "против" - 54, воздержались - 46, не голосовали - 49.

Законопроект поддержала фракция Слуга народа, против голосовали ОПЗЖ, Европейская солидарность и Голос.

В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного Суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

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