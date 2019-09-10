Рада приняла законопроект о разгрузке антикорсуда от 3000 дел

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

"За" проголосовали 345 депутатов, "против" - 1, воздержались 8, не голосовали - 49.

Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются САП и НАБУ.

После принятия решения в первом чтении 294 нардепа проголосовали за то, чтобы сократить наполовину срок внесения поправок к этому законопроекту перед вторым чтением.