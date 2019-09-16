Пленум Верховного суда выступил против законопроекта Зеленского

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Пленум Верховного суда на сегодняшнем заседании решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде "в связи с недопустимостью принятия большинства норм законопроекта №1008". Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Законопроект №1008 об органах судейского управления был принят парламентом в первом чтении 12 сентября. Председатель ВС Валентина Данишевская заявила, что предусмотренное законопроектом сокращение Верховного суда никак не обосновано. Она сообщила, что встречи с руководством Верховной Рады и профильного комитета парламента не дали ей понимания, зачем сокращать ВС вдвое. "Нам ничего не смогли объяснить, говорили лишь о том, что когда-то потом ограничат доступ дел в ВС", - рассказала она.

Многие члены пленума поддержали Данишевскую. Кроме сокращения, критику судей вызвала предполагаемая законопроектом переаттестация всего состава ВС, поскольку они и так уже прошли конкурс на свои должности.

По итогам обсуждения пленум Верховного суда высказался в поддержку консультативного вывода ВСП, в котором высказываются предостережения в отношении законопроекта, отметил необходимость обратиться к международным организациям (Венецианской комиссии и другим), и обратиться к президенту и парламенту "в связи с недопустимостью принятия большинства норм законопроекта №1008".

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