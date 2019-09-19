Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Раде скандал. Разумков досрочно закрыл заседание

В Раде скандал. Разумков досрочно закрыл заседание - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 18:36

Рада не смогла принять законопроект об изменении уголовного процессуального кодекса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно заседание после того, как парламент не смог принять законопроект об изменении уголовного процессуального кодекса. Об этом передает корреспондент LIGA.net.

Депутаты рассматривали законопроект 1009, который, в частности, отменяет "правки Лозового" и предоставляет право на прослушку НАБУ.

Однако ряд поправок, внесенных ко второму чтению, вызвали недовольство депутатов. Среди них - право обыска народных депутатов.

"Можно будет обыскивать без санкции суда. Это беспредел", - сообщил LIGA.net один из депутатов Слуги народа, который не поддержал законопроект.

В связи с этим Разумков даже объявлял перерыв на 30 минут и дважды приостанавливал голосование. При этом ряд депутатов заявили, что регламент не разрешает спикеру останавливать начатое голосование.

После горячей дискуссии Разумков поставил на голосование предложение отправить законопроект на повторное второе чтение. Депутаты поддержали это решение, после чего Разумков объявил о закрытии вечернего пленарного заседания.

Напишите нам
верховная рада Дмитрий Разумков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 