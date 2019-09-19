В Раде скандал. Разумков досрочно закрыл заседание

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно заседание после того, как парламент не смог принять законопроект об изменении уголовного процессуального кодекса. Об этом передает корреспондент LIGA.net.

Депутаты рассматривали законопроект 1009, который, в частности, отменяет "правки Лозового" и предоставляет право на прослушку НАБУ.

Однако ряд поправок, внесенных ко второму чтению, вызвали недовольство депутатов. Среди них - право обыска народных депутатов.

"Можно будет обыскивать без санкции суда. Это беспредел", - сообщил LIGA.net один из депутатов Слуги народа, который не поддержал законопроект.

В связи с этим Разумков даже объявлял перерыв на 30 минут и дважды приостанавливал голосование. При этом ряд депутатов заявили, что регламент не разрешает спикеру останавливать начатое голосование.

После горячей дискуссии Разумков поставил на голосование предложение отправить законопроект на повторное второе чтение. Депутаты поддержали это решение, после чего Разумков объявил о закрытии вечернего пленарного заседания.