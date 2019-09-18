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Рада предотвратила блокировку Антикоррупционного суда

Рада предотвратила блокировку Антикоррупционного суда - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 11:11

Антикорсуд будет заниматься только делами САП и НАБУ, а не всем подряд

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

"За" проголосовали 323 депутатов, "против" - 5, воздержались 13, не голосовали - 63.

Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

  • 10 сентября законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда был принят в первом чтении.
  • Сегодня Рада разблокировала законопроект об импичменте президента.

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