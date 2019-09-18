Рада предотвратила блокировку Антикоррупционного суда

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда.
"За" проголосовали 323 депутатов, "против" - 5, воздержались 13, не голосовали - 63.
Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.
Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
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