Повестка Рады на сегодня: блокировка импичмента и 4 законопроекта

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня в повестке дня Верховной Рады - разблокирование закона об импичменте, принятие четырех законопроектов во втором чтении, вопросы о парламентских слушаниях и ратификация международных соглашений.

Первым в повестке дня парламента стоит проект постановления 1012-П - об отмене решения Рады о принятии в целом закона об импичменте. Проект постановления внесли в парламент 13 депутатов из фракции Европейская солидарность, он заблокировал возможность подписания закона об импичменте спикером Рады Дмитрием Разумковым. В ЕС считают, что закон был принят с нарушением регламента.

В окончательной редакции парламент сегодня может принять четыре законопроекта:

- 1025, о начале работы Высшего антикоррупционного суда - законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются САП и НАБУ;

- 1080, об уменьшении давления на бизнес - исключает из УК статью о фиктивном предпринимательстве и повышает суммы уклонения от уплаты налогов;

- 1050, о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию;

- 1084, касающийся ядерной энергетики и призванный "гармонизировать", как сказано в пояснительной записке, законодательство Украины с европейскими требованиями и стандартами.

Также парламент может одобрить в первом чтении проведение двух парламентских слушаний: на тему экологической политики в ближайшие пять лет и на тему безопасности журналистов в Украине.

Последними в повестке стоят вопросы ратификации протоколов об избежании двойного налогообложения с Швейцарией и Турцией.