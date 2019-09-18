Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Повестка Рады на сегодня: блокировка импичмента и 4 законопроекта

Повестка Рады на сегодня: блокировка импичмента и 4 законопроекта - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 07:44

Сегодня парламент может принять во втором чтении ряд законопроектов, одобренных на прошлой неделе

Сегодня в повестке дня Верховной Рады - разблокирование закона об импичменте, принятие четырех законопроектов во втором чтении, вопросы о парламентских слушаниях и ратификация международных соглашений.

Первым в повестке дня парламента стоит проект постановления 1012-П - об отмене решения Рады о принятии в целом закона об импичменте. Проект постановления внесли в парламент 13 депутатов из фракции Европейская солидарность, он заблокировал возможность подписания закона об импичменте спикером Рады Дмитрием Разумковым. В ЕС считают, что закон был принят с нарушением регламента.

В окончательной редакции парламент сегодня может принять четыре законопроекта:

- 1025, о начале работы Высшего антикоррупционного суда - законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются САП и НАБУ;

- 1080, об уменьшении давления на бизнес - исключает из УК статью о фиктивном предпринимательстве и повышает суммы уклонения от уплаты налогов;

- 1050, о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию;

- 1084, касающийся ядерной энергетики и призванный "гармонизировать", как сказано в пояснительной записке, законодательство Украины с европейскими требованиями и стандартами.

Также парламент может одобрить в первом чтении проведение двух парламентских слушаний: на тему экологической политики в ближайшие пять лет и на тему безопасности журналистов в Украине.

Последними в повестке стоят вопросы ратификации протоколов об избежании двойного налогообложения с Швейцарией и Турцией.

Напишите нам
верховная рада импичмент повестка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 