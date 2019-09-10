Закон об импичменте президента: кто и как голосовал

За принятие закона об импичменте президента во втором чтении и в целом проголосовала фракция Слуги народа и один внефракционный депутат.
Против высказались фракции ОПЗЖ, Европейская солидарность, Голос и часть фракции За будущее.
Батькивщина и большинство фракции За будущее воздержались.
|Фракция
|ЗА
|Против
|Воздержались
|Не голосовали
|СН
|244
|0
|0
|4
|ОПЗЖ
|0
|24
|1
|11
|ЕС
|0
|24
|0
|3
|Батькивщина
|0
|0
|19
|1
|За будущее
|0
|5
|12
|4
|Голос
|0
|20
|0
|0
|Внефракционные
|1
|0
|23
|8
Перед тем, как поставить законопроект об импичменте на голосование во втором чтении и в целом, Верховная Рада по инициативе спикера парламента Дмитрия Разумкова приняла решение о том, что законопроект не требует доработки. За это решение проголосовали 245 депутатов: 243 из Слуги народа и два внефракционных (Разумков и первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук). Против были 82 нардепа из фракций ОПЗЖ (26), ЕС (25), Голос (20), Батькивщина (5) и За будущее (4).
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