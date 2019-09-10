Закон об импичменте президента: кто и как голосовал

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За принятие закона об импичменте президента во втором чтении и в целом проголосовала фракция Слуги народа и один внефракционный депутат.

Против высказались фракции ОПЗЖ, Европейская солидарность, Голос и часть фракции За будущее.

Батькивщина и большинство фракции За будущее воздержались.

Фракция ЗА Против Воздержались Не голосовали СН 244 0 0 4 ОПЗЖ 0 24 1 11 ЕС 0 24 0 3 Батькивщина 0 0 19 1 За будущее 0 5 12 4 Голос 0 20 0 0 Внефракционные 1 0 23 8

Перед тем, как поставить законопроект об импичменте на голосование во втором чтении и в целом, Верховная Рада по инициативе спикера парламента Дмитрия Разумкова приняла решение о том, что законопроект не требует доработки. За это решение проголосовали 245 депутатов: 243 из Слуги народа и два внефракционных (Разумков и первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук). Против были 82 нардепа из фракций ОПЗЖ (26), ЕС (25), Голос (20), Батькивщина (5) и За будущее (4).

2 9 авгус та з аконопроект об импичменте был внесен президентом Владимиром Зеленским. LIGA.net коротко рассказала, какие нововведения им предлагаются.

аконопроект об импичменте был внесен президентом Владимиром Зеленским. LIGA.net коротко рассказала, какие нововведения им предлагаются. Сегодня закон об импичменте был принят в первом чтении 337 голосами нардепов, во втором - 245.

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