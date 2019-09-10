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Закон об импичменте президента: кто и как голосовал

Закон об импичменте президента: кто и как голосовал - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 11:20

Законопроект поддержала фракция Слуга народа, против - ОПЗЖ, ЕС и Голос

За принятие закона об импичменте президента во втором чтении и в целом проголосовала фракция Слуги народа и один внефракционный депутат.

Против высказались фракции ОПЗЖ, Европейская солидарность, Голос и часть фракции За будущее.

Батькивщина и большинство фракции За будущее воздержались.

Фракция ЗА Против Воздержались Не голосовали
СН 244 0 0 4
ОПЗЖ 0 24 1 11
ЕС 0 24 0 3
Батькивщина 0 0 19 1
За будущее 0 5 12 4
Голос 0 20 0 0
Внефракционные 1 0 23 8

Перед тем, как поставить законопроект об импичменте на голосование во втором чтении и в целом, Верховная Рада по инициативе спикера парламента Дмитрия Разумкова приняла решение о том, что законопроект не требует доработки. За это решение проголосовали 245 депутатов: 243 из Слуги народа и два внефракционных (Разумков и первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук). Против были 82 нардепа из фракций ОПЗЖ (26), ЕС (25), Голос (20), Батькивщина (5) и За будущее (4).

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