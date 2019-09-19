Рада снова работает в турборежиме: в повестке 17 законопроектов

Сегодня Верховная Рада рассмотрит внесение в повестку закона о столице, два законопроекта в первом чтении и 15 законопроектов во втором чтении. Повестка дня парламента размещена на сайте Верховной Рады.
В начале пленарного заседания будет рассмотрено включение в повестку дня законопроекта 2143, о столице Украины - городе-герое Киеве. Законопроект предусматривает разделение должностей городского головы и главы КГГА, восстанавливает в Киеве районные советы и их исполкомы, предполагает сокращение количества депутатов в Киевраде со 120 до 84 и назначает перевыборы мэра и Киеврады на 8 декабря этого года.
В первом чтении сегодня будут рассмотрены два законопроекта:
- 2035, о прозрачности собственности провайдеров цифрового телевидения;
- 2036, о назначении и увольнении членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Во втором чтении Рада может принять 15 законов:
- 1062, об охране прав на компоновку полупроводниковых приборов;
- 1070, о процедуре финансовой реструктуризации;
- 1032, о первоочередных мероприятиях по реформе прокуратуры - реформа структуры, переаттестация прокуроров, введение возможности для юристов становиться прокурорами, ликвидация военной прокуратуры;
- 1066, о перезагрузке власти - реформа госслужбы;
- 1076, о публичных закупках;
- 1057, 1072 - о едином взносе на социальное страхование и налоге на доходы физических лиц;
- 1009, об усовершенствовании уголовного процессуального законодательства;
- 1029, о реформе НАПК;
- 1085-1, о защите прав потребителей финансовых услуг;
- 1053-1, о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг;
- 1073, о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;
- 1065, о правовой защите географических наименований;
- 1068, о стандартизации;
- 1059, о стимулировании инвестиционной деятельности.