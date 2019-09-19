Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада снова работает в турборежиме: в повестке 17 законопроектов

Рада снова работает в турборежиме: в повестке 17 законопроектов - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 09:44

Сегодня в повестку парламента могут включить закон о столице, проголосовать за реформу прокуратуры и ряд других законов

Сегодня Верховная Рада рассмотрит внесение в повестку закона о столице, два законопроекта в первом чтении и 15 законопроектов во втором чтении. Повестка дня парламента размещена на сайте Верховной Рады.

В начале пленарного заседания будет рассмотрено включение в повестку дня законопроекта 2143, о столице Украины - городе-герое Киеве. Законопроект предусматривает разделение должностей городского головы и главы КГГА, восстанавливает в Киеве районные советы и их исполкомы, предполагает сокращение количества депутатов в Киевраде со 120 до 84 и назначает перевыборы мэра и Киеврады на 8 декабря этого года.

В первом чтении сегодня будут рассмотрены два законопроекта:

- 2035, о прозрачности собственности провайдеров цифрового телевидения;

- 2036, о назначении и увольнении членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Во втором чтении Рада может принять 15 законов:

- 1062, об охране прав на компоновку полупроводниковых приборов;

- 1070, о процедуре финансовой реструктуризации;

- 1032, о первоочередных мероприятиях по реформе прокуратуры - реформа структуры, переаттестация прокуроров, введение возможности для юристов становиться прокурорами, ликвидация военной прокуратуры;

- 1066, о перезагрузке власти - реформа госслужбы;

- 1076, о публичных закупках;

- 1057, 1072 - о едином взносе на социальное страхование и налоге на доходы физических лиц;

- 1009, об усовершенствовании уголовного процессуального законодательства;

- 1029, о реформе НАПК;

- 1085-1, о защите прав потребителей финансовых услуг;

- 1053-1, о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- 1073, о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

1065, о правовой защите географических наименований;

1068, о стандартизации;

1059, о стимулировании инвестиционной деятельности.

Напишите нам
напк прокуратура реформа закон о столице
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 