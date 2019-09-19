Рада снова работает в турборежиме: в повестке 17 законопроектов

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит внесение в повестку закона о столице, два законопроекта в первом чтении и 15 законопроектов во втором чтении. Повестка дня парламента размещена на сайте Верховной Рады.

В начале пленарного заседания будет рассмотрено включение в повестку дня законопроекта 2143, о столице Украины - городе-герое Киеве. Законопроект предусматривает разделение должностей городского головы и главы КГГА, восстанавливает в Киеве районные советы и их исполкомы, предполагает сокращение количества депутатов в Киевраде со 120 до 84 и назначает перевыборы мэра и Киеврады на 8 декабря этого года.

В первом чтении сегодня будут рассмотрены два законопроекта:

- 2035, о прозрачности собственности провайдеров цифрового телевидения;

- 2036, о назначении и увольнении членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Во втором чтении Рада может принять 15 законов:

- 1062, об охране прав на компоновку полупроводниковых приборов;

- 1070, о процедуре финансовой реструктуризации;

- 1032, о первоочередных мероприятиях по реформе прокуратуры - реформа структуры, переаттестация прокуроров, введение возможности для юристов становиться прокурорами, ликвидация военной прокуратуры;

- 1066, о перезагрузке власти - реформа госслужбы;

- 1076, о публичных закупках;

- 1057, 1072 - о едином взносе на социальное страхование и налоге на доходы физических лиц;

- 1009, об усовершенствовании уголовного процессуального законодательства;

- 1029, о реформе НАПК;

- 1085-1, о защите прав потребителей финансовых услуг;

- 1053-1, о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- 1073, о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

- 1065, о правовой защите географических наименований;

- 1068, о стандартизации;

- 1059, о стимулировании инвестиционной деятельности.