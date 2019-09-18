Рада разблокировала закон об импичменте

Верховная Рада отклонила предложение №1012-П об отмене недавнего решения парламента о процедуре импичмента.
"За" проголосовал 101 нардеп, "против" - 14, воздержались - 249, не голосовали - 38.
Голосование по фракциям:
Проект постановления внесли в парламент 13 депутатов из фракции Европейская солидарность: он заблокировал возможность подписания закона об импичменте спикером Рады Дмитрием Разумковым. В "ЕС" считают, что закон был принят с нарушением регламента.
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