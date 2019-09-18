Рада разблокировала закон об импичменте

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада отклонила предложение №1012-П об отмене недавнего решения парламента о процедуре импичмента.

"За" проголосовал 101 нардеп, "против" - 14, воздержались - 249, не голосовали - 38.

Голосование по фракциям:

Проект постановления внесли в парламент 13 депутатов из фракции Европейская солидарность: он заблокировал возможность подписания закона об импичменте спикером Рады Дмитрием Разумковым. В "ЕС" считают, что закон был принят с нарушением регламента.

Читайте также: Прикосновенные: что теперь ждет депутатов Верховной Рады