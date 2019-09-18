Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада разблокировала закон об импичменте

Рада разблокировала закон об импичменте - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 11:01

Постановление об отмене голосования за закон об импичменте внесли депутаты Европейской солидарности

Верховная Рада отклонила предложение №1012-П об отмене недавнего решения парламента о процедуре импичмента.

"За" проголосовал 101 нардеп, "против" - 14, воздержались - 249, не голосовали - 38.

Голосование по фракциям:

Проект постановления внесли в парламент 13 депутатов из фракции Европейская солидарность: он заблокировал возможность подписания закона об импичменте спикером Рады Дмитрием Разумковым. В "ЕС" считают, что закон был принят с нарушением регламента.

Читайте также: Прикосновенные: что теперь ждет депутатов Верховной Рады

Напишите нам
верховная рада импичмент
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 