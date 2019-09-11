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Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)
11.09.2019, 13:33

В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене результатов голосования

13 депутатов от фракции Европейская солидарность зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за президентский законопроект о процедуре импичмента. Об этом говорится в проекте постановления №1012-П, передает LIGA.net.

Среди авторов документы: Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Степан Кубив и Ростислав Павленко. Пятого президента Петра Порошенко среди инициаторов постановления нет.

Теперь, пока Верховная Рада не рассмотрит этот документ, спикер парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.

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верховная рада импичмент европейская солидарность
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