Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

13 депутатов от фракции Европейская солидарность зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за президентский законопроект о процедуре импичмента. Об этом говорится в проекте постановления №1012-П, передает LIGA.net.

Среди авторов документы: Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Степан Кубив и Ростислав Павленко. Пятого президента Петра Порошенко среди инициаторов постановления нет.

Теперь, пока Верховная Рада не рассмотрит этот документ, спикер парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.

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