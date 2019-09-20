Арахамия о вчерашнем провале голосования: Это была спецоперация

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада не смогла вчера принять во втором чтении законопроект об изменении уголовного процессуального кодекса, поскольку депутаты из Слуги народа были якобы дезинформированы. Об этом рассказал журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.

Законопроект, в частности, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов.

Арахамия отверг предположения о том, что голосование было провалено из-за лоббистского влияния. "Там не было никакого лоббизма, там было недоразумение, некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали депутатов", - заявил он.

По словам Арахамии, после сегодняшней дискуссии на собрании фракции выяснилось, что "это просто была спецоперация, знаете, информационно-психологическая спецоперация".

Арахамия рассказал, что камнем преткновения стала норма о возможности открытия уголовных дел против нардепов и прослушивания их разговоров. По его словам, сейчас во фракции уже нет противников принятия законопроекта, депутаты, которые якобы были дезинформированы, извинились.

Когда законопроект после повторного второго чтения будет снова внесен в зал, Слуга народа его поддержит, сказал глава фракции. "90% людей поддерживают снятие депутатской неприкосновенности, поэтому мы должны держать слово, мы не должны давать заднюю, как нас просят все другие политические силы", - сказал он. Арахамия предположил, что за законопроект проголосуют фракции Слуга народа и Голос.

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