Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия о вчерашнем провале голосования: Это была спецоперация

Арахамия о вчерашнем провале голосования: Это была спецоперация - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 13:44

Глава фракции СН уверен, что со второго раза законопроект, позволяющий прослушивать и обыскивать депутатов, примут

Верховная Рада не смогла вчера принять во втором чтении законопроект об изменении уголовного процессуального кодекса, поскольку депутаты из Слуги народа были якобы дезинформированы. Об этом рассказал журналистам глава фракции СН Давид Арахамия.

Законопроект, в частности, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов.

Арахамия отверг предположения о том, что голосование было провалено из-за лоббистского влияния. "Там не было никакого лоббизма, там было недоразумение, некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали депутатов", - заявил он.

По словам Арахамии, после сегодняшней дискуссии на собрании фракции выяснилось, что "это просто была спецоперация, знаете, информационно-психологическая спецоперация".

Арахамия рассказал, что камнем преткновения стала норма о возможности открытия уголовных дел против нардепов и прослушивания их разговоров. По его словам, сейчас во фракции уже нет противников принятия законопроекта, депутаты, которые якобы были дезинформированы, извинились.

Когда законопроект после повторного второго чтения будет снова внесен в зал, Слуга народа его поддержит, сказал глава фракции. "90% людей поддерживают снятие депутатской неприкосновенности, поэтому мы должны держать слово, мы не должны давать заднюю, как нас просят все другие политические силы", - сказал он. Арахамия предположил, что за законопроект проголосуют фракции Слуга народа и Голос.

Читайте также: Украина или олигархи: кто кого победит

Напишите нам
поправки Лозового неприкосновенность Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 