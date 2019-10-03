Верховная Рада сделала шаг к принятию закона о столице

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о городе Киеве - столице Украины №2143-3. За соответствующее решение проголосовали 244 депутата.

Ранее нардепы проголосовали за принятие сокращенной процедуры голосования за законопроект.

Законопроект №2143-3 предложила группа из 21 депутата, среди которых - глава фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, первый замглавы фракции Александр Корниенко, Богдан Яременко, Михаил Радуцкий, Александр Дубинский, Александр Ткаченко.

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