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Верховная Рада сделала шаг к принятию закона о столице

Верховная Рада сделала шаг к принятию закона о столице - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 11:40

Народные депутаты приняли закон о столице - пока в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о городе Киеве - столице Украины №2143-3. За соответствующее решение проголосовали 244 депутата.

Ранее нардепы проголосовали за принятие сокращенной процедуры голосования за законопроект. 

Законопроект №2143-3 предложила группа из 21 депутата, среди которых - глава фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, первый замглавы фракции Александр КорниенкоБогдан ЯременкоМихаил РадуцкийАлександр ДубинскийАлександр Ткаченко

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верховная рада закон о столице
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