Что ждет Киев: в Раде уже четыре законопроекта о столице

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде зарегистрированы уже четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. Информация об этом появилась на сайте парламента.

Законопроекты №2143 и №2143-3 поданы разными группами депутатов от фракции Слуга народа. Пока что на сайте Рады опубликован только текст законопроекта №2143, поданного группой из 39 депутатов, в том числе - Андреем Клочко, Андреем Холодовым, которого называли возможным кандидатом в киевские мэры, и Даниилом Гетманцевым. Законопроект предполагает разделение должностей и полномочий мэра и главы КГГА, сокращение числа депутатов Киеврады и восстановление районных советов. В случае его принятия Радой 8 декабря этого года должны состояться досрочные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета. Законопроект уже внесен парламентом в повестку второй сессии.

Альтернативный законопроект от СН №2143-3 предложила вчера, 24 сентября, группа из 21 депутата, среди которых - глава фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, первый замглавы фракции Александр Корниенко, Богдан Яременко, Михаил Радуцкий, Александр Дубинский, Александр Ткаченко. Текст законопроекта пока не опубликован, поэтому неизвестно, является ли он уточненной редакций предыдущего, или содержит существенные отличия.

Законопроект №2143-1 был зарегистрирован в Раде 19 сентября депутатами из разных фракций. Его авторы - Сергей Алексеев (ЕС), Андрей Кот (внефракционный), Алексей Гончаренко (ЕС), Максим Саврасов (ЕС), Ярослав Дубневич (За будущее), Николай Люшняк (внефракционный), Ольга Белькова (Батькивщина), Роберт Горват (внефракционный) и Ирина Фриз (ЕС). По всей видимости, именно об этом законопроекте говорил мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко на пресс-конференции 23 сентября. Текст законопроекта предполагает ликвидацию КГГА и передачу исполнительной власти Администрации города Киева, которую возглавляет мэр, и исполкомам районных рад, которые предлагается восстановить.

Законопроект №2143-2 направили в парламент депутаты фракции Голос Андрей Осадчук, Олег Макаров, Кира Рудик и Роман Лозинский. Текст законопроекта пока не опубликован.

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