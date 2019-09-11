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У Зеленского готовят перевыборы в Киеве. Есть две кандидатуры

У Зеленского готовят перевыборы в Киеве. Есть две кандидатуры - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 12:01

Ранее Кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА

У президента Владимира Зеленского готовят перевыборы в Киеве. Главные претенденты на кресло мэра Киева - депутаты от Слуги народа Александр Ткаченко и Андрей Холодов. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказал источник в партии монобольшинства.

В ближайшие два месяца Верховная Рада должна принять законопроект " о столице", после чего, по задумке власти, на протяжении 60 дней назначат выборы мэра столицы. Нюансы, как именно это реализовать ещё прорабатываются.

Смену власти в Киеве лично курирует один из замов главы Офиса президента Сергей Трофимов. Как сообщает один из депутатов, обсуждаются две кандидатуры - экс-директор 1+1 Александр Ткаченко и юрист Андрей Холодов, которого СМИ связывают с нардепом от фракции ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Сейчас законопроект пишется (о столице - ред.) там будет много изменений. Останется райадминистрации и исполкомы, на это нужно один-два месяца", - говорит собеседник.

Ткаченко ответил корреспонденту LIGA.net, что его кандидатуру действительно рассматривают: "Да и что теперь?".

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Владимир Зеленский виктор медведчук александр ткаченко
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