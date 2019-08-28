У Кличко говорят, что судьбу главы КГГА решит Конституционный суд

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты Верховной Рады VIII созыва обратились в Конституционный суд за официальным толкованием положений Конституции о местном самоуправлении и государственной власти в Киеве. Об этом сообщает со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко его пресс-служба, не уточняя ни количество депутатов, ни кто они.

В представлении, сообщает пресс-служба, депутаты ссылаются на решение КСУ от 2003 года, по которому избранный киевлянами мэр города должен быть назначен и главой КГГА.

Депутаты считают, что никакие изменения законов, сделанные за время президентства Виктора Януковича, "не содержат правовой новизны по сравнению с 2003 годом", и не могут отменять или суживать гарантии, данные местному самоуправлению Конституцией.

Разделение должностей мэра и главы КГГА, по мнению авторов представления, приведет к лишению столицы местного самоуправления. Они также настаивают на том, что "на законодательном уровне практически невозможно осуществить эффективное разделение полномочий между законодательными и исполнительными органами столичной власти и их руководителями".

КСУ просят "раз и навсегда" урегулировать вопрос о киевском мэре и главе КГГА.

LIGA.net пока не удалось получить подтверждение в Конституционном суде о том, что такое представление было подано.

24 июля стало известно, что глава ОП Андрей Богдан просит правительство уволить Кличко с должности главы КГГА.

14 августа Кабинет министров отказался рассматривать вопрос об увольнении Кличко.

В этот же день в ОП заявили, что отставкой главы КГГА займется следующее правительство.

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