Богдан просит Кабмин уволить Кличко: фото документа

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации киевского мэра Виталия Кличко.

"Да, это соответствует действительности. В соответствии с требованиями закона. Так же, как были представления на увольнение глав других облгосадминистраций", - подтвердили LIGA.net в пресс-службе Офиса президента.

Просьба адресована министру Кабмина Александру Саенко. Скан письма опубликовал 24 канал. Богдан пишет, что Кличко можно уволить в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабмина.

"Законом Украины "О местных государственных администрациях" определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых", - пишет глава ОПУ.

Ранее Госбюро расследования начало два досудебных расследования против мэра за якобы "земельные махинации".

В первом речь идет о договоре аренды участка для обслуживания и эксплуатации админздания на ул. Ямской, 23-Б в Голосеевском районе с компанией Техномонтажплюс. Второе касается сделки КГГА с Роялти Тетрабуд, получившей 0,14 га земли на проспекте Победы для строительства и эксплуатации жилого дома. Кличко говорит, что это вброс.

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