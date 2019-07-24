Кличко об угрозах Портнова: Ждите ответ ГБР, разберутся быстро

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский мэр Виталий Кличко назвал вбросом сообщение экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова о том, что ему "на эту пятницу вручена повестка на допрос по делу о хищении киевской земли". Мнение городской голова изложил у себя в Facebook.

"По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь. Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию", - пишет он.

Кличко выразил уверенность в том, что это "дело лопнет, как мыльный пузырь", потому как "инспирировано оно только ради медиа-эффекта".

"А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Интересно, так же широко распространите и их ответ?" - резюмировал мэр Киева.

Ранее Госбюро расследования начало два досудебных расследования против мэра за якобы "земельные махинации". В первом речь идет о договоре аренды участка для обслуживания и эксплуатации админздания на ул. Ямской, 23-Б в Голосеевском районе с компанией Техномонтажплюс. Второе касается сделки КГГА с Роялти Тетрабуд, получившей 0,14 га земли на проспекте Победы для строительства и эксплуатации жилого дома.

Смотрите видео: Кличко: Зеленский хочет иметь "своего" мэра Киева, я не согласен