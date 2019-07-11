Кличко: Зеленский хочет иметь "своего" мэра Киева, я не согласен

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможное разделение полномочий мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Кличко предложил провести досрочные выборы мэра столицы. Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

"У меня вчера вечером состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Разговор прошел спокойно. Он подтвердил слухи, которые ходят уже давно, о разделении полномочий. Глава КГГА – его вертикаль, и он туда собирается назначить своего человека. Спасибо, что пообещал, что я не из прессы узнаю, когда именно это случится", - сказал Кличко.

По словам Кличко, он заявил Зеленскому, что лишение избранного мэра исполнительских полномочий – это возвращение методов Януковича. По его мнению, в этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними.

Кличко, по его словам, предложил Зеленскому провести досрочные выборы мэра столицы. "Если так нужно иметь своего мэра, пусть состоятся досрочные выборы", - сказал мэр.

Ранее Зеленский высказался за то, чтобы перенести Киевскую областную госадминистрацию из центра столицы в область.