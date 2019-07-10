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10.07.2019, 14:38

Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА: Да хоть на природу

Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА: Да хоть на природу - Фото
Фото: president.gov.ua

Сейчас офис администрации находится в одном здании с ЦИК в центре столицы

Президент Владимир Зеленский высказался за то, чтобы перенести Киевскую областную госадминистрацию из центра столицы в область. Об этом она сказал новоназначенному главе Киевской ОГА Михаилу Бно-Айрияну, передает УНИАН.

Согласно сообщению, во время представления Бно-Айрияна президент прервал его и спросил: "А мы можем перенести ваши заседания из Киева в область? Вы же за область будете отвечать? …Я думаю, нужно, чтобы понимать потребности области, надо быть в области".

Бно-Айриян подтвердил, что офис администрации находится в одном здании с ЦИК в центре столицы.

"Если есть задача, я думаю, что мы это (сделаем, - ред.), но в опен-спейс, в очень современный", - сказал новый глава ОГА.

Зеленский ответил: "Да хоть на природу".

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Теги: Киевская ОГА, Владимир Зеленский, Михаил Бно-Айриян
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