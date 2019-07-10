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10.07.2019, 11:57

Зеленский назначил председателя Киевской ОГА: что о нем известно

Зеленский назначил председателя Киевской ОГА: что о нем известно - Фото
Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian

Руководить Киевской ОГА президент поставил 35-летнего уроженца Азербайджана Михаила Бно-Айрияна, который учился во Львове, Киеве и Москве

Новым главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян. Указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский, о чем он объявил во время брифинга в Борисполе.

Бно-Айриян родился в 1984 году в Баку, учился во львовской школе и Киевском университете им. Шевченко по специальности "международные экономические отношения", а также в российском МГИМО ("международный нефтегазовый бизнес").

В 2012 году обучался госуправлению по программе МИД Сингапура.

Работал в посольстве Украины в РФ в 2009-2011 годах, отвечая за двустороннее сотрудничество в сфере ТЭК. В 2011-2013 годах был советником главы МИД Константина Грищенко по странами Ближнего Востока, Африки и СНГ.

После победы Майдана Бно-Айриян работал во главе департамента стратегического планирования и евроинтеграции в Минэнерго. С 2016-го - в Укрэнерго, где дошел до должности замдиректора по коммуникациям и международному сотрудничеству.

26 июня 2019 года Кабмин поддержал назначение Бно-Айрияна на должность председателя Киевской ОГА.

Ранее Зеленский освободил от должности 46 глав райадминистраций в 12 областях.

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Теги: назначение, киевская область, губернатор, Михаил Бно-Айриян
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