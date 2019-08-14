Кабмин отказался уволить Кличко

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Столичный мэр Виталий Кличко останется председателем Киевской городской государственной администрации до решений нового Кабмина. Решение о его увольнении с этой должности могли принять на заседании Кабинета министров сегодня, 14 августа, но было решено этого не делать.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - пишет в Facebook пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.

26 июля Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит увольнение Кличко "на ближайшем заседании", но с 30 июля премьер был в отпуске, потому две недели заседаний Кабмина не было.

Должность мэра Киева - выборная: он избирается на местных выборах сроком на четыре года. В 2014-м киевляне выбрали Кличко, в 2018-м подтвердили свой выбор.

В сентябре 2010 года в закон о столице внесли правки, вернувшие президенту право назначать главу КГГА по своему усмотрению. С того момента мэром Киева и главой КГГА снова могут быть разные лица.

Смотрите видео: Кличко: Зеленский хочет иметь "своего" мэра Киева, я не согласен