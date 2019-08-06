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Цирк продолжается. Кличко с моря троллит Богдана с Ваврышем: фото

Цирк продолжается. Кличко с моря троллит Богдана с Ваврышем: фото - Фото
Фото: Facebook / Виталий Кличко
06.08.2019, 09:40

Киевский мэр посмеялся в одном сообщении над главой Офиса президента и его якобы только приятелем - экс-заместителем главного архитектора столицы

Киевский мэр Виталий Кличко, который на пике своего противостояния с Офисом президента по поводу руководства столицей ушел на этой неделе в отпуск, продолжил троллить главу ОПУ Андрея Богдана - теперь с пляжного отдыха. У себя в Facebook он выложил фото, как катается на кайте.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали", - иронизирует Кличко, обыгрывая скандальную фотожабу от главы офиса Зеленского.

Кличко на днях предположил, что гендиректор девелоперской компании SAGA Development, экс-замглавархитектора Киева Андрей Ваврыш назначен "куратором" от ОПУ по столице. Последний это отрицает, как и ранее.

"Спорт воспитывает волю к победе", - авторитетно добавил в посте мэр Киева, бывший чемпион WBC в профессиональном боксе.

Богдан недавно опубликовал фото Кличко, который словно бы говорит: "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?"

Мэр Киева ответил на этот "юмор" аналогичным, подписав фото адвокатом президента США Рудольфом Джулиани: "Сейчас Трампу позвоню насчет этого черта..." - будто бы говорит на картинке экс-мэр Нью-Йорка.

24 июля 2019 года Богдан передал Кабмину просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэр Киева заявил, что "сдаваться не будет". 30 июля Богдан сделал ряд заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и якобы попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко. Он также сообщил, что у Кличко есть шансы вновь стать главой КГГА. Последний записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОПУ лжецом, а потом и потроллил фотожабой в ответ на фотожабу.

1 августа Кличко обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное дело по заявлению Богдана о "взятке в $20 млн. Бюро отреагировало.

Читайте аналитику: Отставка Богдана. Оценит ли Трамп юмор команды Зеленского

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виталий кличко андрей богдан андрей ваврыш
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