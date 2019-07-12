Кличко: Богдан сказал обсуждать переезд ОП с Ваврышем и Ткаченко

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан рекомендовал ему встретиться по вопросу переезда офиса с застройщиком Андреем Ваврышем или с гендиректором 1+1 Александром Ткаченко. Мэр допустил, что, возможно, они назначены "кураторами" по столице. Об этом он сказал в интервью theБабелю.

"Мне позвонил господин Богдан и порекомендовал встретиться по вопросам Киева или с Ваврышем, или Ткаченко. Я на это ответил: какие они имеют полномочия, должности, чтобы мэр Киева решал какие-то вопросы с этими людьми. Потом мне позвонил Ваврыш, с которым я встретился еще до появления видео, где он представляет проект нового Офиса президента. Он попросил содействия КГГА в этом проекте", - рассказал Кличко.

По словам мэра, он пообещал помощь в вывозе музейных экспонатов из Украинского дома.

На уточняющий вопрос, почему Кличко рекомендовали встретиться именно с Варвышем или Ткаченко, Кличко ответил: "Хороший вопрос к Андрею Богдану. Я могу только догадываться, что предварительно они уполномочены быть так называемыми кураторами. Но этот вопрос. Не знаю".

По данным проекта Наші гроші, на участке на территории киевского завода Арсенал, переданном в пользование Генпрокуратуре под промышленность, построят жилой дом компании, связанные с Варвышем.

Ваврыш является основателем и CEO компании SAGA Development. В 2010-2015 гг - заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

На недавней встрече президента Владимира Зеленского с архитекторами и искусствоведами именно Ваврыш представлял проект размещения ОП в здании Украинского дома.