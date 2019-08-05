Кличко vs Богдан. НАБУ открыло дело о взятке в $20 млн

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, в котором говорилось о возможном предложении взятки должностному лицу. Об этом НАБУ сообщает в Facebook.

Дело открыто по части 1 статьи 369 УК Украины, уточняет НАБУ.

1 августа Кличко обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана о якобы предложении тому взятки в $20 млн "за более лояльное отношение" к руководителю Киевской городской госадминистрации.

"После этого следователи или объявят подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - пригрозил Кличко.

24 июля Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэр Киева заявил, что "сдаваться не будет". 30 июля Богдан сделал ряд заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и якобы попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко. Он также сообщил, что у Кличко есть шансы вновь стать главой КГГА. Последний записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОПУ лжецом.