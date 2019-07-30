"Богдан - лжец". Кличко обратился к Зеленскому: видео

Мэр Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором опроверг сегодняшние заявления главы Офиса президента Андрея Богдана и заявил, что с такими людьми нельзя говорить о новых стандартах в политике.

"Все, что наговорил Богдан, - полная чушь и некомпетентность" – сказал мэр.

Он обратился к президенту Зеленскому: "Владимир Александрович! С полным уважением к вам. Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Богдан, то о каких новых стандартах в политике мы можем говорить?".

Кличко опроверг слова Богдана о том, что работу Киевсовета якобы контролируют некие "смотрящие". Он также утверждает, что давно не является главой БПП, о чем сегодня заявил Богдан.

Кличко также скептически отнесся к заявлению главы Офиса президента о том, что ему якобы предлагали взятку за то, чтобы чиновник "не двигал главу КГГА".

"Кому-то деньги предлагали? Фамилии! Кто? За что?" – сказал мэр, назвав эту информацию "сплетнями и безосновательным враньем".

Сегодня Богдан дал брифинг, на котором сделал ряд скандальных заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко.

24 июля Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности КГГА.