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Богдан vs Кличко. У Зеленского возьмутся за "смотрящих" в Киеве

Богдан vs Кличко. У Зеленского возьмутся за "смотрящих" в Киеве - Фото
Андрей Богдан (фото - LIGA.net)
30.07.2019, 12:42

Глава Офиса президента утверждает, будто бы мэр Виталий Кличко сам ему сказал, что "потерял контроль над столицей" - то есть Киевсоветом

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Глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге в Киеве заявил, что напишет в правоохранительные органы заявление: попросит проверить собранные некими СМИ данные о якобы правонарушениях на киевских стройках при мэре Виталии Кличко - главе Киевской горгосадминистрации.

Глава ОПУ сообщил, что дважды встречался с Кличко на Банковой: "И на этих встречах я его лично шесть раз, то есть, на каждой встрече по три раза, просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от коррупционных схем".

"Есть два-три "смотрящих", которые имеют свои группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, он не сможет быть эффективным мэром", - сказал Богдан.

По словам главы ОПУ, Кличко заявил, что отношения к коррупционным схемам не имеет, но "понимает, что что-то происходит не так, однако сделать с этим ничего не может".

Несколько дней назад, сказал Богдан, на него вышел "адвокат одного из смотрящих, которые мешают Кличко эффективно управлять городом" с предложением разделить бюджет КГГА, который позволяет им получать $40 млн в год. "Попросил все-таки не двигать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам", - сообщил Богдан.

Он говорит, что этот разговор не зафиксировал, но информацию о нем передаст правоохранителям.

На уточняющий вопрос журналиста LIGA.net, приходил ли к нему адвокат киевского застройщика Вадима Столара, Богдан сказал: "Я сказал то, что сказал".

Богдан зачитал выдержки из прессы о якобы махинациях при тендерах на строительство Подольско-Воскресенского моста, Шулявского путепровода, при строительстве пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Хрещатым парком.

"Мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращения по поводу проверки соответствующих фактов, обнародованных журналистами", - резюмировал он.

24 июля Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации киевского мэра Виталия Кличко. Аргументация изложена в письме.

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КГГА виталий кличко
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