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Богдан интригует о шансах Кличко вновь стать главой КГГА

Богдан интригует о шансах Кличко вновь стать главой КГГА - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 12:59

Глава Офиса президента не исключает назначения Виталия Кличко в случае, если "народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве"

У Виталия Кличко есть шансы, что президент Владимир Зеленский вновь назначит его главой Киевской городской госсадминистрации. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.

Отвечая на вопрос, кто может стать новым главой КГГА, Богдан сообщил, что на сегодня рассматриваются несколько кандидатур, но это решение относится к сфере политической ответственности президента.

"На встречах с Кличко я ему говорил, что он тоже один из претендентов, поскольку он известная, публичная личность. И если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - сказал Богдан.

Он напомнил, что увольнение глав администраций после избрания нового президента предусмотрено законом. "Но те из них, кто зарекомендовали ответственными работниками, могут быть заново назначены", - сказал Богдан.

24 июля Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации киевского мэра Виталия Кличко. Аргументация изложена в письме.

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Владимир Зеленский виталий кличко андрей богдан
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