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Кличко vs Богдан. Мэр перехватил инициативу - обратился в НАБУ

Кличко vs Богдан. Мэр перехватил инициативу - обратился в НАБУ - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 09:40

Руководитель КГГА переходит в наступление: попросил бюро проверить, сколько правды в заявлении главы ОПУ о предложении ему $20 млн взятки "за Кличко"

Киевский мэр Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро: просит открыть уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении тому взятки в $20 млн "за более лояльное отношение" к руководителю Киевской городской госадминистрации. Об этом Кличко написал в Facebook.

"Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры" (с Богданом, - ред.). А такие высказывания господина Богдана <...> подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", - пояснил мэр столицы.

Он считает, что если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением, а также следует выяснить, получил ли чиновник - то есть Богдан - взятку.

"После этого следователи или объявят подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - пригрозил Кличко.

Мэр Киева выразил надежду, что Богдан будет сотрудничать в этом расследовании, но добавил: "...Если, конечно, руководитель Офиса президента сказал журналистам правду".

24 июля глава Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэр Киева заявил, что "сдаваться не будет". 30 июля Богдан сделал ряд заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и якобы попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко. Он также сообщил, что у Кличко есть шансы вновь стать главой КГГА. Последний записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОПУ лжецом.

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