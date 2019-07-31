Гендиректор 1+1 допустил, что может возглавить власть в Киеве

Александр Ткаченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в депутаты от Слуги народа и генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию. Об этом Ткаченко сказал в комментарии НВ.

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает", — сказал он.

Ткаченко также не исключил, что будет баллотироваться в депутаты Киевсовета.

"Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта", — сказал он.

По словам Ткаченко, сейчас бюджетом столицы распоряжается не мэр Виталий Кличко, "а двое людей — Вадим Столар, Максим Микитась".

Ранее Кличко заявил, что Ткаченко заинтересован в занятии его должности главы КГГА, что сказывается на ангажированности сюжетов канала 1+1. Мэр заявил, что подал на канал в суд.

24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации киевского мэра Кличко. Сам мэр Киева заявил, что "сдаваться не будет".