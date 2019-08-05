Виталий Кличко ушел в отпуск

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в ежегодный основной отпуск. Об этом говорится на сайте КГГА.

"По предварительному согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на пять календарных дней с 5 по 9 августа 2019 года", - говорится в опубликованном распоряжении мэра Киева.

24 июля Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэр Киева заявил, что "сдаваться не будет". 30 июля Богдан сделал ряд заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и якобы попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко. Он также сообщил, что у Кличко есть шансы вновь стать главой КГГА. Последний записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОПУ лжецом.

1 августа Кличко обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана о якобы предложении тому взятки в $20 млн "за более лояльное отношение" к руководителю Киевской городской госадминистрации.

5 августа НАБУ открыло дело по заявлению Кличко о взятке, которую якобы предлагали главе Офиса президента.