Куратор от Зеленского в Киеве не планирует идти во власть

Андрей Ваврыш (фото - radiosvoboda.org)

Один из соавторов концепции переезда офиса президента в Украинский дом Андрей Ваврыш не планирует возвращаться во власть. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, какие сейчас у него карьерные планы, вернется ли в КГГА, если гендиректора 1+1 Медиа Александра Ткаченко назначат главой столичной администрации, Ваврыш сказал: "Я категорически не вижу себя ни в одной роли, ни форме публичной деятельности в государственной или муниципальной власти. Я имею опыт в этой работе, это были лучшие годы моей жизни, исходя из того, чему я научился. Но это - наиболее травматические вещи - я почувствовал весь возможный дискомфорт от того, что работал во власти".

Говоря о своей помощи в вопросе Украинского дома и о том, "какие еще есть просьбы от Зеленского или Богдана по Киеву", Ваврыш сказал: "Я это делаю не потому, что они просят, а потому, что я считаю это важным. Например, мы то же самое делаем с отдельными фестивалями, которые направлены на развитие урбанистики или архитектуры. Мы это делаем как участники мероприятий, которые развивают гражданское общество или городскую урбанистическую политику".

"Ваврыш - один из крупнейших застройщиков в столице, фигурант ряда журналистских расследований, друг главы Офиса президента Андрея Богдана и нескольких провластных кандидатов в депутаты, которые прошли по спискам или победили на столичных округах", - говорится в сообщении.

Он основатель и руководитель компании "Сага Девелопмент", участник застройки Рыбальского полуострова.

5 июля 2019 года сообщалось, что бизнесмены Василий Хмельницкий, Владимир Зубик, Алекс Купер, Михаил Бейлин и Андрей Вавриш готовятся застроить территорию одного из старейших киевских предприятий - завода Арсенал, который расположен на Печерске.