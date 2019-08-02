Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На мат Богдана Кличко ответил мемом про себя и Джулиани: фото

На мат Богдана Кличко ответил мемом про себя и Джулиани: фото - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 15:15

Мэр Киева отреагировал на "юмор" главы Офиса президента

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал, как относится к шуткам главы Офиса президента Андрея Богдана о себе. Об этом сообщает theБабель.

Вчера, 1 августа, Богдан разместил у себя в Facebook матерный пост о Кличко.

Корреспондент спросил у Кличко о его отношении к "юмору" главы ОП. В ответ Кличко отправил мем о себе и бывшем мэре Нью-Йорка, а ныне - личном адвокате президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

В основе мема - фото Кличко с Джулиани в США, где они недавно встречались. Джулиани якобы говорит: "Сейчас Трампу позвоню насчет этого черта...".

Похожую фразу ранее сказал президент Владимир Зеленский, когда выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Тогда Зеленский сказал: "Сейчас (и.о. главы СБУ Ивану - ред.) Баканову позвоню насчет этого черта.

Напишите нам
Руди Джулиани виталий кличко андрей богдан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 