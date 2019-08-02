На мат Богдана Кличко ответил мемом про себя и Джулиани: фото

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал, как относится к шуткам главы Офиса президента Андрея Богдана о себе. Об этом сообщает theБабель.

Вчера, 1 августа, Богдан разместил у себя в Facebook матерный пост о Кличко.

Корреспондент спросил у Кличко о его отношении к "юмору" главы ОП. В ответ Кличко отправил мем о себе и бывшем мэре Нью-Йорка, а ныне - личном адвокате президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

В основе мема - фото Кличко с Джулиани в США, где они недавно встречались. Джулиани якобы говорит: "Сейчас Трампу позвоню насчет этого черта...".

Похожую фразу ранее сказал президент Владимир Зеленский, когда выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Тогда Зеленский сказал: "Сейчас (и.о. главы СБУ Ивану - ред.) Баканову позвоню насчет этого черта.