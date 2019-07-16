Зеленский не звонил Баканову по поводу "черта" из Борисполя

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский не звонил главе СБУ Ивану Баканову по поводу секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Об этом Баканов сообщил сегодня на брифинге.

Баканов не сразу понял, о ком идет речь, поэтому журналисты напомнили ему, что Годунок - это "тот самый мужчина, которого президент назвал "тот черт" в Борисполе" и обещал позвонить главе СБУ, чтобы решить вопрос.

"А каким образом?" - поинтересовался Баканов.

Такого звонка от президента Баканов так и не припомнил: "Нет, такого звонка не было".

10 июля Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка во время рабочего совещания в Борисполе 10 июля. При это президент назвал его "разбойником", "бандитом" и "чертом".

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