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16.07.2019, 17:19

Зеленский не звонил Баканову по поводу "черта" из Борисполя

Зеленский не звонил Баканову по поводу "черта" из Борисполя - Фото
Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее президент пообещал позвонить главе СБУ по поводу Ярослава Годунка

Президент Владимир Зеленский не звонил главе СБУ Ивану Баканову по поводу секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Об этом Баканов сообщил сегодня на брифинге.

Баканов не сразу понял, о ком идет речь, поэтому журналисты напомнили ему, что Годунок - это "тот самый мужчина, которого президент назвал "тот черт" в Борисполе" и обещал позвонить главе СБУ, чтобы решить вопрос.

"А каким образом?" - поинтересовался Баканов.

Такого звонка от президента Баканов так и не припомнил: "Нет, такого звонка не было".

10 июля Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка во время рабочего совещания в Борисполе 10 июля. При это президент назвал его "разбойником", "бандитом" и "чертом".

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Теги: Владимир Зеленский, Иван Баканов, Ярослав Годунок
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