Годунок: Я нигде не заявлял, что не буду судиться с Зеленским

Ярослав Годунок (скриншот с видео)

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с заседания в Борисполе, заявил, что не отказывался от намерения подать в суд на Зеленского. Об этом он сказал в эфире Hromadske.

На вопрос журналистки, собирается ли он подавать в суд на Зеленского, Годунок ответил: "Безусловно. Я надеюсь, что в моей европейской стране после неоднократной революции, Революции достоинства, президент найдет в себе смелость прийти и извиниться перед простым человеком. Я такой же простой человек, как и все украинцы, и не разрешено ему вообще меня так оскорблять", - рассказал чиновник.

Он заявил, что нигде не заявлял, что отказался подавать в суд на президента.

Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. во время рабочего совещания в Борисполе 10 июля. При это президент назвал его "разбойником", "бандитом" и "чертом".