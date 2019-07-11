Чиновник передумал судиться с Зеленским из-за "черта"

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Ярослав Годунок передумал судиться с Владимиром Зеленским из-за "черта". Об этом сообщает Главком.

Секретарь Бориспольского горсовета аргументировал свое решение тем, что его скандал с главой государства с целью провокации начали использовать пророссийские СМИ.

Также секретарь горсовета напомнил, что во время президентских выборов он сам голосовал и призывал поддержать Зеленского.

Годунок заявил, что он не пойдет в СБУ, а обратится к ним с депутатским запросом, чтобы выяснить есть ли у Службы безопасности информация, порочащая его имя.

По мнению чиновника, между ним и Зеленским возникла ситуация, которую можно решить мирным путем.

Ранее Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка.

Годунок назвал поведение президента некорректным и заявил, что подаст на Зеленского в суд.

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