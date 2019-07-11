Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 12:34

Чиновник передумал судиться с Зеленским из-за "черта"

Чиновник передумал судиться с Зеленским из-за "черта" - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок скандаливший с Зеленским передумал подавать на президента в суд из-за оскорблений

Ярослав Годунок передумал судиться с Владимиром Зеленским из-за "черта". Об этом сообщает Главком.

Секретарь Бориспольского горсовета аргументировал свое решение тем, что его скандал с главой государства с целью провокации начали использовать пророссийские СМИ. 

Также секретарь горсовета напомнил, что во время президентских выборов он сам голосовал и призывал поддержать Зеленского.   

Годунок заявил, что он не пойдет в СБУ, а обратится к ним с депутатским запросом, чтобы выяснить есть ли у Службы безопасности информация, порочащая его имя. 

По мнению чиновника, между ним и Зеленским возникла ситуация, которую можно решить мирным путем. 

Ранее Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка.

Годунок назвал поведение президента некорректным и заявил, что подаст на Зеленского в суд. 

Смотрите также: "Иди гуляй! Баканову позвоню": Зеленский выгнал чиновника - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Борисполь, Ярослав Годунок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 