"Иди гуляй! Баканову позвоню": Зеленский выгнал чиновника - видео

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Президент выгнал "этого черта" со встречи, узнав, что у бориспольского чиновника была судимость

Президент Владимир Зеленский выгнал чиновника со встречи: инцидент произошел на совещании во время визита Зеленского в Борисполь.

Пока Зеленский заслушивал выступление спикера, своими криками из зала выступавшего перебивал секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок. Президент попросил чиновника встать, убрать телефон, которым тот снимал видео, и выйти за трибуну.

Заслушав его, Зеленский дал слово другим участникам совещания. Через некоторое время, обращаясь с Годунку, он сказал: "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит... Я тут прочитал - скажите, это правда или нет? - "Член Батькивщины, секретарь Бориспольского городского совета, ранее осужденный по ч.3 ст. 142 УК за разбой в сочетании с тяжкими телесными повреждениями. Ярослав Николаевич, это вы?"

После утвердительного ответа Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?.. Будете на райадминистрации сидеть кричать".

Видео: Эспрессо

На попытку Годунка возразить, что "это цирк", президент перебил его: "Идите, идите... Та иди уже, господи, ты... Иди гуляй, господи".

После того, как тот вышел из зала, Зеленский извинился за эмоции: "Не люблю бандитов просто".

Однако потом он заявил, что "позвонит Баканову (врио главы СБУ Ивану Баканову, - ред.) насчет этого черта".

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Теги: Владимир Зеленский, видео, Борисполь, Ярослав Годунок
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