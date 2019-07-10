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10.07.2019, 18:27

"Вел себя как гопник". Чиновник подаст в суд на Зеленского

"Вел себя как гопник". Чиновник подаст в суд на Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок после скандала с Зеленским назвал президента "гопником" и намерен судиться

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал с заседния сегодня, подаст на президента в суд. 

Как пишет kp.uaпо мнению секретаря горсовета, президент повел себя некорректно: "Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: "Выйди, вон отсюда, иди гуляй". Я же и есть власть, наоборот послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала. Вот такая ситуация".

Президент Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Пока Зеленский заслушивал выступление спикера, своими криками из зала выступавшего перебивал секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок. Чиновник общался с президентом, снимая его на телефон. Президент попросил секретаря встать, убрать телефон и выйти за трибуну. Заслушав его, Зеленский зачитал о Годунке историю об уголовном сроке за разбой. После глава государства сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?". Обвинения в разбое секретарь горсовета в интервью назвал "дурью" из интернета. 

На президентских выборах Годунок проголосовал за Зеленского.  

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Теги: Владимир Зеленский, видео, Борисполь, Ярослав Годунок
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