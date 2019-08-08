Кличко обвинил власти в подкупе депутатов Киевсовета

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На фоне длящегося конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом столичный мэр Виталий Кличко заявил, что представители нынешней власти якобы пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы сорвать следующее заседание. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Мэр считает, что жители Киева выскажутся на выборах о том, какой он эффективный или неэффективный мэр.

"...И не некоторым ловким бизнесменам, что "влетели" во власть, решать за людей. Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала 1+1. На который я, кстати, уже подал в суд. <...> Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание", - пишет Кличко.

Он посетовал, что оппоненты из новой власти "под надуманными предлогами обращаются в НАБУ и ГБР", которые по закону должны реагировать на эти обращения "и тратить время и силы на расследование высосанных из пальца дел".

Кличко заверил, что сдаваться не собирается, "и не ради этого "электрического" кресла мэра, а потому, что "если сдастся Киев, пойдет ползучее уничтожение самоуправления и децентрализации в стране".