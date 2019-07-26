Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кличко подал в суд на 1+1

Кличко подал в суд на 1+1 - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.07.2019, 13:35

Мэр Киева сообщил о кампании против него, которую ведут представители новой власти и соратники Януковича

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко подал в суд на телеканал 1+1. Об этом он сообщил сегодня, 26 июля, на пресс-конференции.

По словам Кличко, против него развернута масштабная кампания по дискредитации, которую организовали представители новой власти и соратники экс-президента Виктора Януковича.

"Против меня развернута широкая кампания по дискредитации… Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью", - сказал он.

24 июля выяснилось, что глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Просьба адресована министру Кабмина Александру Саенко. Богдан пишет, что Кличко можно уволить в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабмина.

На сегодняшний допрос в Госбюро расследований Кличко отправит своих юристов. Ранее он говорил, что ознакомился с материалами дела и что оно инициировано с подачи главы АП при Януковиче Андрея Портнова.

Напишите нам
владимир кличко виталий кличко 1+1
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 