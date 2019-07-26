Кличко подал в суд на 1+1

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко подал в суд на телеканал 1+1. Об этом он сообщил сегодня, 26 июля, на пресс-конференции.

По словам Кличко, против него развернута масштабная кампания по дискредитации, которую организовали представители новой власти и соратники экс-президента Виктора Януковича.

"Против меня развернута широкая кампания по дискредитации… Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью", - сказал он.

24 июля выяснилось, что глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Просьба адресована министру Кабмина Александру Саенко. Богдан пишет, что Кличко можно уволить в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабмина.

На сегодняшний допрос в Госбюро расследований Кличко отправит своих юристов. Ранее он говорил, что ознакомился с материалами дела и что оно инициировано с подачи главы АП при Януковиче Андрея Портнова.