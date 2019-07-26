Гройсман сказал, когда Кабмин рассмотрит отставку Кличко

Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)

Кабинет министров рассмотрит увольнение городского главы Виталия Кличко на ближайшем заседании. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире радио НВ.

Премьер пояснил, что, согласно Конституции, все главы облгосадминистраций завершают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

"Так или иначе, он завершает свои полномочия, а дальше вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит", - сказал Гройсман.

Он также уточнил, что не знает, назначит ли Владимир Зеленский Кличко – они эту тему не обсуждали.

24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации киевского мэра Кличко.