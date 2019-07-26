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Гройсман сказал, когда Кабмин рассмотрит отставку Кличко

Гройсман сказал, когда Кабмин рассмотрит отставку Кличко - Фото
Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)
26.07.2019, 15:17

Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании, а дальше Зеленский решит, назначать его снова или нет

Кабинет министров рассмотрит увольнение городского главы Виталия Кличко на ближайшем заседании. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире радио НВ.

Премьер пояснил, что, согласно Конституции, все главы облгосадминистраций завершают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

"Так или иначе, он завершает свои полномочия, а дальше вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит", - сказал Гройсман.

Он также уточнил, что не знает, назначит ли Владимир Зеленский Кличко – они эту тему не обсуждали.

24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации киевского мэра Кличко.

 

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