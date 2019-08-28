Киевляне против, чтобы Зеленский назначал главу КГГА - опрос

Виталий Кличко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

72% киевлян считают, что президент Владимир Зеленский не имеет политического права назначать на должность главы Киевской городской государственной администрации другого человека, чем избранного в ходе выборов. Таковы результаты соцопроса, проведенного группой Рейтинг.

17% считают, что президент может назначить главой КГГА, кого захочет. 11% не определились с ответом.

43% считают, что мэру Киева Виталию Кличко нужно дать возможность доработать свой срок и сменить на другого в ходе выборов. 39% поддерживают немедленное переизбрание мэра Киева. Лишь 8% за то, чтобы Кличко переизбрали городским головой на следующую каденцию. Каждый десятый не определился с ответом.

Согласно опросу, деятельностью Кличко довольны 30%, не довольны - 56%.

Деятельностью коммунальных служб и медицинских учреждений Киева не довольны 72%, деятельностью образовательных учреждений столицы - 55%, Киевского городского совета - 62%.

39% считают, что выборы мэра должны состояться как можно скорее, в этом году, 7% - за досрочные выборы весной, 43% - за проведение их в октябре 2020, как запланировано.